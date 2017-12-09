СМИ сообщили об одобрении Трампом новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп одобрил ограничительные меры в отношении России за мнимые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Издание отмечает, что министерство торговли США намерено ввести санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, цель введения санкций — "изменить экономические планы" российского правительства.

Ранее Госдеп обвинил Россию в том, что она якобы нарушает договор и отказывается это обсуждать.

Конгресс США включил в оборонный бюджет страны на 2018 год соответствующую статью расходов на разработки в области РСМД. Госдеп заявляет, что готов прекратить исследования в этой области, если Россия "вернется к соблюдению договора".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности подписали 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Документ носит бессрочный характер. Однако каждая из сторон имеет право его расторгнуть, если приведет убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон все чаще прибегают к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США выделяют средства на собственные разработки под предлогом того, что в России разрабатывается новый класс вооружений. В свою очередь Москва недовольна ударными беспилотниками и переносом разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.