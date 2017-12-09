СМИ сообщили об одобрении Трампом новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп одобрил ограничительные меры в отношении России за мнимые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Ранее Госдеп обвинил Россию в том, что она якобы нарушает договор и отказывается это обсуждать.
Конгресс США включил в оборонный бюджет страны на 2018 год соответствующую статью расходов на разработки в области РСМД. Госдеп заявляет, что готов прекратить исследования в этой области, если Россия "вернется к соблюдению договора".
Документ носит бессрочный характер. Однако каждая из сторон имеет право его расторгнуть, если приведет убедительные доказательства о необходимости выхода из него.
В последнее время Москва и Вашингтон все чаще прибегают к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США выделяют средства на собственные разработки под предлогом того, что в России разрабатывается новый класс вооружений. В свою очередь Москва недовольна ударными беспилотниками и переносом разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.