Американский спецпредставитель по КНДР посетит Японию и Таиланд

ВАШИНГТОН, дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Специальный представитель США по Северной Корее Джозеф Юн посетит 11-15 декабря Японию и Таиланд, где обсудит вопросы "укрепления давления на КНДР", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении госдепартамента.

"Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение партнерства с обеими странами, целью которого является возвращение КНДР к заслуживающим доверия переговорам по денуклеаризации", — говорится в сообщении.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.