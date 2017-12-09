СМИ: в Мексике за сутки убили семь человек

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Семь человек стали жертвами нападений в столице Мексики за двое суток, сообщает издание Universal.

По данным издания, за 48 часов в Мехико были убиты семь человек, еще несколько получили ранения в результате поджогов и ограблений.

Отмечается, что на теле одного из погибших полиция обнаружила карточку с указанием преступной группы Union de Tepito, еще двое погибших были найдены на улице рядом с мотоциклом, один – рядом с банкоматом. На дороге из Пуэблы в аэропорт Мехико были убиты три пассажира автомобиля. Кроме того, как сообщает издание, был убит таксист.

Власти расследуют, стоят ли за убийствами члены преступной группы.