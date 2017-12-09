В Киеве адвоката допустили к Саакашвили, заявил Геращенко

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит медобследование в присутствии адвоката, сообщил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО.

"Задержание проходило в строгом соответствии с законом, он находился в розыске… В настоящий момент к Саакашвили допущен адвокат, проводится медицинский осмотр, измеряется температура, делается осмотр на предмет отсутствия каких-либо побоев, далее в течение 72 часов судьи изберут меру пресечения. Ранее вы знаете, что генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал, что ему будет избран всего лишь домашний арест", — сообщил Геращенко.

Он добавил, что окончательное решение о мере пресечения будет принимать судья, при этом ему не известно в каком именно суде и когда будет проходить заседание.

Адвокат Руслан Чернолуцкий, который прибыл к СИЗО, где находится задержанный Саакашвили, сообщил журналистам, что двоих его коллег пустили к политику. "Что-то прояснится с задержанием через пару часов", — добавил он

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление