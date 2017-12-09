Эксперт оценил предварительные итоги переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Бизнес-сообщество приветствует долгожданный прогресс на переговорах Британии и ЕС по Brexit, однако их предварительные итоги вызывают вопросы, заявил РИА Новости глава отдела оценки конкурентоспособности в ЕС и Великобритании международной юридической компании Bryan Cave Роберт Белл.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава ЕК Жан-Клод Юнкер в пятницу утвердили доклад переговорщиков, где зафиксированы договоренности по каждому из ключевых вопросов переговоров о Brexit: по правам граждан, ирландской границе и финансовым обязательствам, а также по дополнительным вопросам, в том числе таким, как выход Великобритании из Европейского агентства по атомной энергии (Евроатом), сотрудничество по гражданским и торговым вопросам, полицейское сотрудничество по уголовным вопросам и продолжающиеся разбирательства в Суде ЕС, связанные с Британией. Теперь лидерам стран ЕС предстоит дать старт новому этапу переговоров — о будущих торговых отношениях и о возможном переходном периоде после Brexit. Саммит глав 27 государств ЕС примет решение по этому вопросу 15 декабря.

"Заявление о том, что переговоры по Brexit могут перейти в стадию обсуждения будущих торговых отношений Британии и ЕС следует приветствовать. Это хорошая новость для бизнес-сообщества, которое так долго ратовало за ясность и продвижение переговоров. Но при ближайшем рассмотрении промежуточные итоги вызывают больше вопросов, нежели дают ответы", — сказал Белл.

По его словам, достигнутые договоренности не проясняют сути будущих торговых и таможенных соглашений между ЕС и Британией. Также в согласованном коммюнике не содержится никакого описания положений будущего соглашения о переходном периоде Brexit. При этом, отмечает эксперт, бизнесу необходимо больше уверенности для того, чтобы он отказался от планов на случай "чрезвычайной ситуации" и переноса офисов в Европу.

Белл делает вывод о том, что Великобритания, возможно, намерена сотрудничать с ЕС после Brexit в качестве члена Европейского экономического пространства.

"У многих не будет проблем с этим, но готовьтесь к тому, что евроскептикам будет что сказать, когда ликование (относительно промежуточных итогов переговоров) утихнет", — добавил Белл.