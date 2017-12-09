В нацполиции Украины рассказали подробности задержания Саакашвили

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила, что задержала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из спальных районов Киева, в ходе этой процедуры никто не пострадал, правоохранители на территорию палаточного городка у Верховной рады не заходили.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали Саакашвили и доставили в изолятор. Адвокаты уже приехали и ожидают допуска к политику.

"Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией задержан объявленный в розыск гражданин Саакашвили… Задержание проводилось в Соломенском районе города Киева", — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

В ведомстве уточнили, что политик был доставлен к следователю, при задержании никто из посторонних не пострадал.

"Сотрудники полиции на территорию палаточного городка на площади Конституции (возле Верховной рады — ред.) не заходили. Никаких мер, кроме охраны общественного порядка, не проводили", — отмечается в сообщении.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.