Владимир Веретенников, для РИА Новости
На днях в Эстонии разгорелся скандал — на прилавки местных книжных магазинов лег "Справочник эстонца. Сто дел, которые делает настоящий эстонец" за авторством популярного в стране телеведущего и музыканта, экс-депутата парламента Михкеля Рауда. Потенциальные покупатели, решившие полистать книгу, сразу обратили внимание, что в ней содержится главка "Эстонец обращается к русскому", а там — неуважительные и оскорбительные эпитеты в отношении русских жителей страны. И это только вершина айсберга.
Как эстонец должен говорить с русским?
Всего Рауд привел около тридцати пяти слов, которыми, по его мнению, называют русских "настоящие эстонцы". Наиболее примечательным оказался следующий пассаж: "У хорошего ребенка много имен. Но есть одно самое подходящее. Tibla. Ты слышишь? Tibla". Если кто не знает, "тибла" — это употребляющееся в Эстонии грязное ругательство в адрес русских. Насчет этимологии этого слова есть разные версии. Одни считают, что оно произошло от "витеблянина" — по названию жителей Витебской губернии, в большом количестве приезжавших в Таллин в конце XIX века.
Когда сообщения о "чудо-книге" дошли до русскоязычных СМИ, начался скандал.
Сам Рауд всячески доказывал, что поместил эти слова в свое издание вовсе не из желания кого-то оскорбить. Он заверил, что "писал книгу самокритично, не испытывая нетерпимости к кому бы то ни было".
Таллинская правозащитница Алиса Блинцова сказала РИА Новости, что трудно найти страну, полностью свободную от бытовой ксенофобии, — и в Эстонии она тоже есть. "В случае с книгой Рауда ажиотаж действительно был поднят зря — там всего лишь стеб, черная ирония. Просто это такой уровень культуры: некоторым обзывания и хамство кажутся смешными и забавными — подобные люди есть и среди эстонцев, и среди русских. Что касается ксенофобских проявлений, то да, мне приходилось с ними сталкиваться. Люди часто пишут мне ругательства и оскорбления на национальной почве после моих выступлений в защиту прав русской общины Эстонии. Конечно, когда тебя оскорбляет какой-нибудь малообразованный селянин, на это можно не обращать внимания. Но столь же омерзительные вещи мне приходилось слышать даже от преподавателей учебных заведений, которые я заканчивала", — подчеркивает Блинцова.
"Валите обратно в Нигерию"
Алиса Блинцова вспоминает, что один из самых ярких примеров открытой ксенофобии имел место два года назад. Специалист отдела по связям с общественностью эстонского добровольческого военизированного
Данное высказывание не осталось незамеченным и было растиражировано в прессе. В "Кайтселийте" поспешили заверить, что их сотрудник выразил лишь свою личную позицию, не совпадающую с мнением всей организации. Однако растущее возмущение привело в тому, что в интернете появилась петиция с призывом уволить Урмаса Рейтельманна.
"Кайтселийт" финансируется из государственного бюджета и, следовательно, эффективность его должна быть предметом общественного контроля. Никакая "честь мундира" не может служить оправданием публично декларируемых ксенофобии и расизма. Бездействие в отношении г-на Рейтельманна легализует язык ненависти внутри эстонского общества и создает неприемлемый образ Эстонии извне", — взывали авторы обращения. Однако виновник отделался легким испугом — его лишь перевели в другой отдел. Более того, недавно он начал успешную политическую карьеру — в октябре Рейтельманна выбрали депутатом в горсобрание Таллина, где ненавистник "тибл" возглавил фракцию Консервативной Народной партии Эстонии.
Но самый большой скандал разгорелся, когда в октябре 2015-го главнокомандующий ВВС Эстонии Яак Тариен написал в соцсети, как ему стыдно за соотечественников, которые оскорбляют прибывших в страну темнокожих военнослужащих НАТО. По словам Тариена, его коллега, американский офицер, пожаловался, что ему сложно объяснять своим подчиненным, почему с ними так плохо обращаются, подвергают "вербальным, а иногда и физическим атакам". "Слепая ненависть к чужим превращает нас в слабую и обособленную страну. Никак не спровоцированное нападение с кулаками на стоящих перед входом в отель людей или крики "валите обратно в Нигерию" спокойно ужинающей в ресторане группе военнослужащих являются атакой на людей, защищающих здесь независимость нашей страны", — заявил Тариен.
Загробная сегрегация
Несколько месяцев назад разгорелся другой скандал: почти 60 человек (в основном проживающие в волостном и уездном центре Йыхви на северо-востоке страны) поставили свои подписи под просьбой к властям запретить хоронить в эстонской части местного кладбища лиц, не являющихся этническими эстонцами.
Одни прониклись настроениями авторов обращения, другие увидели в нем призыв к углублению межнациональной сегрегации, чтобы она продолжалась и посмертно. Масла в огонь подлили заявления журналиста издания Postimees ("Почтальон") Маргуса Михкельса, назвавшего представителей нацменьшинств "гостями", в то время как "хозяевами", которым принадлежит право принятия решений, являются коренные эстонцы. Впрочем, Михкельс сделал это высказывание в контексте другого больного вопроса — о сохранении русскоязычного образования в стране.
"Выступая как спортсменка под флагом Эстонии, я отстаивала честь государства. Но в процессе поиска спонсоров мы сталкивались с ситуациями, когда нам открыто заявляли, что нас нет смысла поддерживать, так как в списке членов команды нет, дескать, эстонских фамилий", — делится Юлия, получившая свою нынешнюю фамилию уже по окончании спортивной карьеры, после замужества.