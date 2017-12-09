Владимир Веретенников, для РИА Новости

На днях в Эстонии разгорелся скандал — на прилавки местных книжных магазинов лег "Справочник эстонца. Сто дел, которые делает настоящий эстонец" за авторством популярного в стране телеведущего и музыканта, экс-депутата парламента Михкеля Рауда. Потенциальные покупатели, решившие полистать книгу, сразу обратили внимание, что в ней содержится главка "Эстонец обращается к русскому", а там — неуважительные и оскорбительные эпитеты в отношении русских жителей страны. И это только вершина айсберга.

Как эстонец должен говорить с русским?

Всего Рауд привел около тридцати пяти слов, которыми, по его мнению, называют русских "настоящие эстонцы". Наиболее примечательным оказался следующий пассаж: "У хорошего ребенка много имен. Но есть одно самое подходящее. Tibla. Ты слышишь? Tibla". Если кто не знает, "тибла" — это употребляющееся в Эстонии грязное ругательство в адрес русских. Насчет этимологии этого слова есть разные версии. Одни считают, что оно произошло от "витеблянина" — по названию жителей Витебской губернии, в большом количестве приезжавших в Таллин в конце XIX века.

Другие говорят, что начальной формой "тиблы" являлось tipski ("дурень", "недоумок"), подвергшееся потом трансформации. Третьи выводят "тиблу" из матерного "ты, бл…" — слов, которыми русские якобы обращались к эстонцам. Так или иначе, слово плотно вошло в местный речевой оборот. Помимо него, в книге Рауда столбцом напечатаны такие слова и выражения, как Urood (урод), Russ, Stjopa, Vanka, Slavik, Tavaaris ("Товарищ"), Derevnja и прочие. Из всего приведенного в книге списка имен и эпитетов лишь одно слово странным образом контрастирует со всеми прочими: Kultuuritooja ("Тот, кто приносит культуру"). Посетители книжных магазинов начали фотографировать эту страницу "Справочника эстонца" и выкладывать ее в соцсети.

Когда сообщения о "чудо-книге" дошли до русскоязычных СМИ, начался скандал.

Сам Рауд всячески доказывал, что поместил эти слова в свое издание вовсе не из желания кого-то оскорбить. Он заверил, что "писал книгу самокритично, не испытывая нетерпимости к кому бы то ни было".

Таллинская правозащитница Алиса Блинцова сказала РИА Новости, что трудно найти страну, полностью свободную от бытовой ксенофобии, — и в Эстонии она тоже есть. "В случае с книгой Рауда ажиотаж действительно был поднят зря — там всего лишь стеб, черная ирония. Просто это такой уровень культуры: некоторым обзывания и хамство кажутся смешными и забавными — подобные люди есть и среди эстонцев, и среди русских. Что касается ксенофобских проявлений, то да, мне приходилось с ними сталкиваться. Люди часто пишут мне ругательства и оскорбления на национальной почве после моих выступлений в защиту прав русской общины Эстонии. Конечно, когда тебя оскорбляет какой-нибудь малообразованный селянин, на это можно не обращать внимания. Но столь же омерзительные вещи мне приходилось слышать даже от преподавателей учебных заведений, которые я заканчивала", — подчеркивает Блинцова.

"Валите обратно в Нигерию"

Алиса Блинцова вспоминает, что один из самых ярких примеров открытой ксенофобии имел место два года назад. Специалист отдела по связям с общественностью эстонского добровольческого военизированного

формирования "Кайтселийт" Урмас Рейтельманн, общаясь со знакомым в соцсети Facebook насчет согласия правительства страны принять полторы сотни беженцев с Ближнего Востока, написал тому: "Где ты видишь беженцев? В Европу стекается грязь, настоящие беженцы с семьями сидят в лагерях у границы с Сирией, ожидая возможности вернуться домой. К нам рвется обычный человеческий мусор, который нужно гнать любыми средствами. В Эстонии и без того паразитируют 300 тысяч тибл, которые так и не адаптировались здесь. И как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?"

Данное высказывание не осталось незамеченным и было растиражировано в прессе. В "Кайтселийте" поспешили заверить, что их сотрудник выразил лишь свою личную позицию, не совпадающую с мнением всей организации. Однако растущее возмущение привело в тому, что в интернете появилась петиция с призывом уволить Урмаса Рейтельманна.

"Кайтселийт" финансируется из государственного бюджета и, следовательно, эффективность его должна быть предметом общественного контроля. Никакая "честь мундира" не может служить оправданием публично декларируемых ксенофобии и расизма. Бездействие в отношении г-на Рейтельманна легализует язык ненависти внутри эстонского общества и создает неприемлемый образ Эстонии извне", — взывали авторы обращения. Однако виновник отделался легким испугом — его лишь перевели в другой отдел. Более того, недавно он начал успешную политическую карьеру — в октябре Рейтельманна выбрали депутатом в горсобрание Таллина, где ненавистник "тибл" возглавил фракцию Консервативной Народной партии Эстонии.

Случай с Рейтельманном стал показательным и в том плане, что многие жители страны отрицательно относятся к приезжим беженцам. Обитатели здешнего центра для размещения соискателей убежища, находящегося в деревне Вао в волости Вяйке-Маарья, жаловались, что были случаи, когда "местные" пытались их избить и даже поджечь здание. В вузах Таллина и Тарту признавали, что организовали для студентов из Африки специальные курсы по безопасности — это пришлось сделать после ряда жалоб от учащихся на то, что их оскорбляли, пугали и забрасывали камнями.

Но самый большой скандал разгорелся, когда в октябре 2015-го главнокомандующий ВВС Эстонии Яак Тариен написал в соцсети, как ему стыдно за соотечественников, которые оскорбляют прибывших в страну темнокожих военнослужащих НАТО. По словам Тариена, его коллега, американский офицер, пожаловался, что ему сложно объяснять своим подчиненным, почему с ними так плохо обращаются, подвергают "вербальным, а иногда и физическим атакам". "Слепая ненависть к чужим превращает нас в слабую и обособленную страну. Никак не спровоцированное нападение с кулаками на стоящих перед входом в отель людей или крики "валите обратно в Нигерию" спокойно ужинающей в ресторане группе военнослужащих являются атакой на людей, защищающих здесь независимость нашей страны", — заявил Тариен.

Загробная сегрегация

Несколько месяцев назад разгорелся другой скандал: почти 60 человек (в основном проживающие в волостном и уездном центре Йыхви на северо-востоке страны) поставили свои подписи под просьбой к властям запретить хоронить в эстонской части местного кладбища лиц, не являющихся этническими эстонцами.

Авторы послания написали, что "на эстонском кладбище Йыхви происходит уничтожение культуры конкретной национальной группы" и потребовали определенных шагов по сбережению историко-культурного наследия, апеллируя при этом к Евросоюзу и ЮНЕСКО. Они пожаловались, что эстонскому, "близкому к природе" стилю захоронений не подходят обычные для славянской кладбищенской культуры надгробия-монументы, массивные ограждения и "пластиковые цветы кричащих расцветок". Данное заявление получило широкий резонанс и послужило причиной ожесточенных споров.

Одни прониклись настроениями авторов обращения, другие увидели в нем призыв к углублению межнациональной сегрегации, чтобы она продолжалась и посмертно. Масла в огонь подлили заявления журналиста издания Postimees ("Почтальон") Маргуса Михкельса, назвавшего представителей нацменьшинств "гостями", в то время как "хозяевами", которым принадлежит право принятия решений, являются коренные эстонцы. Впрочем, Михкельс сделал это высказывание в контексте другого больного вопроса — о сохранении русскоязычного образования в стране.

Жительница Таллина, мать двоих детей Юлия Соммер (ранее — многократный чемпион Эстонии по командной гимнастике) рассказала РИА Новости, что во внутренней политике страны за четверть века ничего не изменилось. "Одним тема русофобии дает повод возвыситься над окружающими, другие же постоянно упражняются в знаниях о правах человека — ничего нового ни с той, ни с другой стороны. Некоторые настолько привыкли оскорблять русских, что уже даже не понимают, что так делать нельзя, они считают это нормой. Даже в этой своей "самоироничной книге" Рауд не смог обойти "русский вопрос", не сумел не упомянуть "тиблу", — отмечает Соммер.

"Выступая как спортсменка под флагом Эстонии, я отстаивала честь государства. Но в процессе поиска спонсоров мы сталкивались с ситуациями, когда нам открыто заявляли, что нас нет смысла поддерживать, так как в списке членов команды нет, дескать, эстонских фамилий", — делится Юлия, получившая свою нынешнюю фамилию уже по окончании спортивной карьеры, после замужества.