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Европа "двух сортов". Кого Берлин и Париж не пустят в обновленный ЕС

08:0009.12.2017
(обновлено: 08:11 09.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. Архивное фотоФлаги правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Вновь избранный лидер СДПГ Мартин Шульц в своей программной речи призвал создать в середине следующего десятилетия "Соединенные штаты Европы". В их состав должны войти те страны, для которых идеи глобализма стоят выше их национальных интересов. По сути, лидер германских социал-демократов развивает проект "Европы двух скоростей", предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Государства ЕС предложено поделить на "первый" и "второй" сорт.

Мечта о федеральной Европе

Съезд Социал-демократической партии Германии вновь избрал Мартина Шульца своим лидером. И экс-глава Европарламента поделился сокровенным — мечтой о единой Европе, живущей по единым законам и подчиняющейся единым наднациональным органам власти.

"Необходимо европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу", — заявил Шульц.

По его словам, странам — членам ЕС должен быть представлен текст такого соглашения для ратификации, и те из них, кто откажутся соглашаться с ним, должны будут покинуть Европейский союз. Обозначил Шульц и срок для "момента истины" — он считает, что "Соединенные Штаты Европы" должны возникнуть к 2025 году.

Логотип ЕС . Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Германии предложили создать "Соединенные штаты Европы"

В своей речи лидер СДПГ заявил, что само по себе понятие национального государства стало анахронизмом в нынешнем глобализованном мире. Эффективно бороться с изменением климата может только решительное и консолидированное единое европейское супергосударство. Лишь ему под силу подчинить своим правилам Google и Facebook, справиться с проблемой миграции и построить передовое социально ориентированное сообщество развитых стран.

© AFP 2017 / John MacDougallЛидер СДПГ Мартин Шульц на съезде СДПГ в Берлине. 8 декабря 2017
© AFP 2017 / John MacDougall
Лидер СДПГ Мартин Шульц на съезде СДПГ в Берлине. 8 декабря 2017

"Нам нужна социал-демократическая Европа", — провозгласил Шульц. Он выразил убеждение, что только такой укрепленный союз может противостоять росту правого национализма, набирающего силу в Германии, Австрии, Финляндии, Франции и Нидерландах.

Программная партийная речь Мартина Шульца попала под перекрестный огонь критики со всех сторон — и справа, и слева. Представитель ХСС Александр Добриндт назвал Шульца "европейским радикалом" и его поддержали партнеры из ХДС. Лидер ультраправого движения AfD Йёрг Мойттен предупредил о скором "конце Германии" — по его словам, планы Шульца ведут не к укреплению Европы, а к "концу либеральной и демократической Европы, какой мы ее знаем". Левые "Зеленые" назвали обозначенный Шульцем срок "взятым с потолка".

Не в ногу

Программа Шульца прежде всего отражает чаяния еврочиновников о "шагающей в ногу" Европе, с готовностью подчиняющейся единым правилам игры, исходящим из Брюсселя. По сути, она мало чем отличается от идеи "Европы разных скоростей", вынашиваемой на Западе и в нынешнем сентябре вновь озвученной французским президентом Эммануэлем Макроном в его речи в Сорбонне.

© Depositphotos / koya979Страны Европы
© Depositphotos / koya979
Страны Европы

Стремление объединить "ядро ЕС", включающее лишь готовые к более тесной интеграции страны, возникло не на пустом месте. В последнее время разногласия в европейском сообществе все усиливаются и основная линия разлома проходит по границам восточноевропейских и центральноевропейских государств. Они, вступившие в Евросоюз после конца социалистического блока, отличаются от западных "ветеранов" не только отставанием в развитии, но зачастую и наличием собственных позиций по весьма существенным вопросам.

Глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц во время пресс-концеренции в Берлине. 20 ноября 2017
© AP Photo / Michael Sohn
Мартина Шульца переизбрали на пост председателя СДПГ

Так, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, объединившиеся еще в 1991 году в так называемую Вишеградскую группу, единовременно вступив в 2004-м в Европейский союз, не отказались от единства своего "квартета". В частности, они заняли противоречащую воле Брюсселя позицию по программе приема беженцев и мигрантов. Сейчас противостояние дошло до того, что на днях Еврокомиссия обратилась в Европейский суд в Люксембурге с иском к Польше, Венгрии и Чехии.

Осенью 2015 года страны ЕС решили расселить на своей территории 160 тысяч африканских беженцев, к тому моменту уже находившихся в Греции и Италии. Были предусмотрены квоты, пропорциональные численности населения каждой страны. Польше надлежало принять семь тысяч человек, Чехии — 1,6 тысячи, Венгрии — 1,3 тысячи, Словакии — 900 человек.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОпустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Опустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште

За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного беженца, Чехия приютила 12 человек, Словакия — 16. Договориться с правительствами этих государств Брюссель не смог — за исключением Словакии, которая согласилась взять к себе ограниченное число мигрантов.

Как сообщают западные СМИ, цель судебного разбирательства состоит в том, чтобы убедить остальные три государства выполнить их обязательства перед сообществом. Одним из методов убеждения могут стать крупные денежные штрафы.

Кроме того, ЕК вчинила отдельный иск Венгрии — причиной стал принятый в этой стране закон о неправительственных организациях (НПО), финансируемых из-за рубежа. В соответствии с ним, все НПО, получающие в год от иностранных фондов 24 тысячи евро и более, обязаны пройти специальную регистрацию. Им надлежит всюду маркировать себя как "организация, поддерживаемая зарубежными странами" и полностью раскрывать свои источники финансирования государству.

Брюссель обвиняет Будапешт в нарушении правил ЕС о свободном движении капитала, о свободе ассоциации, о неприкосновенности частной жизни и защите личных данных.

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