ВМС Аргентины пообещали искать "Сан-Хуан", пока не исчерпают все средства

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек — РИА Новости. Поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" пока не дали результатов, но они продолжатся до тех пор, пока не будут использованы все ресурсы, заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби на пресс-конференции.

"Мы преисполнены решимости продолжать поиски до тех пор, пока не исчерпаем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, включая международную помощь", — заявил Бальби.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Ранее российское Минобороны сообщило о направлении в Аргентину группы специалистов ВМФ РФ, оснащенной телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. На этой неделе с борта судна ВМС Аргентины "Мальвинские острова" было осуществлено три спуска аппарата.

К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаружить под водой объекты на грунте.

Энрике Бальби в минувшую среду заявил, что ВМС Аргентины не сомневаются, что высокотехнологичное оборудование российского судна "Янтарь" поможет обнаружить пропавшую подлодку.