ВСУ обстреливают фильтровальную станцию фосфорными минами, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявляет, что украинские силовики ведут обстрел района Донецкой фильтровальной станции, в том числе, с применением фосфорных боеприпасов.
46.1%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.2%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.