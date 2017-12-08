ВСУ обстреливают фильтровальную станцию фосфорными минами, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявляет, что украинские силовики ведут обстрел района Донецкой фильтровальной станции, в том числе, с применением фосфорных боеприпасов.

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"Сегодня в 15.30 ВСУ открыли огонь фосфорными боеприпасами по территории в непосредственной близости от ДФC. На данный момент выпущено более 13 фосфорных боеприпасов, семь мин калибром 82 миллиметра, а также 116 гранат АГС-17. Обстрел продолжается. В месте падения фосфорных боеприпасов наблюдаются возгорания и задымление. Не исключено, что это отвлекающий маневр для осуществления ВСУ очередной диверсии на территории Донецкой фильтровальной станции", — сказал журналистам в пятницу представитель ДНР в СЦКК.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.