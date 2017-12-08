МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специальный представителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал гуманитарный кризис на Украине самым серьезным за три года.

"Гуманитарный кризис на Украине — самый серьезный за три года, и он ухудшается. Россия может положить этому конец, прекратив интервенцию и поддержку так называемых сепаратистов и осуществляя минские соглашения", — написал Волкер в Twitter.

В пятницу МИД РФ сообщил, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН не будет в 2018 году оказывать помощь Украине, одна из причин заключается в том, что "ситуация с продовольствием в целом на Украине более не соответствует критерию кризисного уровня по классификации ВПП".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.