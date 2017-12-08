Порошенко заявил, что не будет вмешиваться в дело Саакашвили

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет вмешиваться в дело разыскиваемого экс-главы Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и готов гарантировать ему объективное следствие и суд.

"Я не вмешиваюсь в это дело, ни одного разу не проявил и не буду проявлять никакой заинтересованности. Мы должны обеспечить объективное и справедливое непредвзятое следствие, объективный и справедливый, непредвзятый суд. Это я могу и должен гарантировать", — сказал Порошенко на совместном брифинге с президентом Литвы Далей Грибаускайте в пятницу.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники силой отбили его у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок у парламента, где устраивают митинги и требуют импичмента президента. В среду правоохранители приходили в палаточный городок к политику, однако его соратники оказали им сопротивление. Генпрокурор давал Саакашвили время до конца среды, чтобы он добровольно пришел на допрос, но политик так и не явился.