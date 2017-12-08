Басурин: силовики около 280 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (110)

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Украинские силовики около 280 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 1,7 тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшую неделю противник 277 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 1679 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин журналистам.

По его словам, обстрелам подверглись окрестности 21 населенного пункта, повреждения получили около 30 домов.