Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело после гибели горняка

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР возбудила уголовное дело по факту гибели горняка на шахте "Черкасская", заявили глава следственного управления ведомства Вадим Лященко.

В четверг в МЧС ЛНР сообщили, что на шахте "Черкасская" в городе Зимогорье вечером 30 ноября на глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы. В результате происшествия горный мастер 1968 года рождения с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Два горнорабочих оказались под завалами. Одного из них спасатели 3 декабря подняли на поверхность и доставили в больницу. Шестого декабря при ведении работ по разбору завала горноспасателями было обнаружено место нахождения третьего пострадавшего шахтера без признаков жизни.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 УК ЛНР", — заявил Лященко, чьи слова приводятся в пятницу на сайте Генпрокуратуры ЛНР.

Как подчеркнул Лященко, в настоящее время ведется следствие по установлению конкретных лиц, причастных к совершению преступления.