Американский конгресс призвал оказать гуманитарную помощь Венесуэле

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США приняла два проекта резолюций в поддержку народа Венесуэлы с призывами оказания ему гуманитарной помощи, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.

Комитет по международным делам палаты представителей "призывает госсекретаря США и Агентство США по международному развитию разработать стратегию для оказания гуманитарной помощи народу Венесуэлы". В проекте резолюции 259 конгрессмены призывают "региональных лидеров и Организацию американских государств продолжить оказание давления на режим Мадуро для освобождения политических заключенных, роспуска неконституционного учредительного собрания и назначения свободных и честных выборов".

Как заявил глава международного комитета Эд Ройс, "дестабилизирующий эффект режима Мадуро должен прекратиться".

"Международное сообщество, региональные лидеры… должны объединиться для того, чтобы Мадуро всерьез воспринял необходимость разрешения этого серьезного политического и гуманитарного кризиса", — отметил конгрессмен.