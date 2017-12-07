В ФАТХ выступили против посредничества США в палестинском вопросе

Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017

Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Один из руководителей палестинского движения ФАТХ Ясир Абу Сидо в интервью РИА Новости заявил, что движение выступает против того, чтобы США продолжали свою посредническую работу в палестинском вопросе.

Сидо отметил, что США пытались играть роль посредника между Палестиной и Израилем, однако, по его словам, они не были объективными, в полной мере это раскрылось в среду.

"Мы против того, чтобы Америка продолжала свою посредническую работу в палестинском вопросе", — сообщил он.

Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в справке РИА Новости >>