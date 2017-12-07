МИД обвинил США в нарушении договора о РСМД

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Развертывание США в Польше в 2018 году универсальных комплексов Aegis Ashore серьезно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсант".

"Ну, и разумеется, ситуация с осуществленным в Румынии и предстоящим в будущем году в Польше развертыванием универсальных комплексов Aegis Ashore, приспособленных для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности, представляет, на наш взгляд, серьезное нарушение договора. Об этом мы говорили и будем говорить американцам", — сказал Рябков.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Москва отрицает обвинения США в нарушении этого договора.