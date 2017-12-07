В Госдепе рассказали, что может помочь улучшению отношений России и США

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон считает, что военные РФ в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) скрытно разрабатывают и развертывают крылатые ракеты наземного базирования, заявил замгоссекретаря США Томас Шеннон.

"Администрация президента Трампа твердо намерена сделать все возможное для сохранения целостности договора. Наше правительство работает в этом направлении, несмотря на скрытую разработку, производство и развертывание российскими военными крылатой ракеты наземного базирования в нарушение положений договора", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, договор о РСМД — важнейшее средство обеспечения стабильности и безопасности в Европе и Азии.

"Я твердо убежден, что если Россия предпримет конкретные шаги по возвращению к соблюдению положений договора о РСМД, это будет по многом способствовать восстановлению доверия и улучшению взаимоотношений между нашими правительствами. Я надеюсь донести эту позицию во время следующей встречи с заместителем министра Рябковым", — сказал Шеннон.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Москва в прошлом отрицала обвинения США в нарушении этого договора.