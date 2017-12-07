Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что обсудил вопрос обмена пленными в Донбассе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Обсудил вопросы, касающиеся обмена пленными с министром иностранных дел России, господином Лавровым. Нам следует решить их в ближайшие недели, так как это касается людей и их близких", — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Первая за долгое время встреча один на один глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина началась в Вене "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Ранее Климкин заявил, что в четверг будет "пытаться встретиться" с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.