Саакашвили объяснил, почему не пришел на вече в Киеве

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Разыскиваемый на Украине экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не смог присутствовать на вече своих сторонников в четверг вечером у Верховной рады в Киеве из-за простуды, и пообещал появиться в ближайшее воскресенье.

Ранее адвокат Саакашвили сообщил РИА Новости, что политик простудился. В течение всего дня журналисты не видели Саакашвили в палаточном городке у Рады, в котором, по утверждению его сторонников, политик живет после того, как активисты отбили его у правоохранителей.

"Всё-таки известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами! Хочу еще раз поблагодарить каждого из вас за невероятную поддержку, спасибо! Увидимся 10.12 в 12.00 (13.00 мск — ред.) на Майдане", — написал Саакашвили в четверг вечером в Facebook.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники силой отбили его у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок у парламента, где устраивают митинги и требуют импичмента президента. В среду правоохранители приходили в палаточный городок к политику, однако его соратники оказали им сопротивление. Генпрокурор давал Саакашвили время до конца среды, чтобы он добровольно пришел на допрос, но политик так и не явился.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.