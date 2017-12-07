США заявили о намерении добиваться урегулирования на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США намерены продолжать добиваться мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявила в четверг официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

На брифинге ее попросили прокомментировать заявление палестинской стороны о том, что решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля фактически означает выход США из ближневосточного процесса.

"Президент (США Дональд Трамп) заявил, что мы привержены мирному процессу, как и всегда. И мы надеемся продолжать эти дискуссии", — ответила Сандерс.

Она выразила надежду на то, что "это приведет к мирному соглашению".

В минувшую среду президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство.