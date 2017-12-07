Премьер-министр Польши ушла в отставку

ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Беата Шидло ушла в отставку с поста премьер-министра Польши, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Беата Мазурек.

"Беата Шидло подала в отставку, и мы (политический комитет PiS – ред.) приняли отставку", — сказала Мазурек.

Она добавила, что кандидатом на вакантный пост политический комитет выбрал вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

В соответствии с польским законодательством, премьер-министра страны назначает президент. Шидло стала премьером Польши в конце 2015 года, когда выборы выиграла "Право и справедливость", и президент Анджей Дуда поручил ей сформировать правительство.

В четверг в сейме Польши состоялось рассмотрение вопроса о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Шидло. Депутаты большинством голосов проголосовали против вотума недоверия.

Моравецкий в 80-е годы принимал активное участие в антикоммунистической оппозиции, имеет образование в области истории, экономики и права. Он является противником быстрого присоединения Польши к еврозоне. Его отец Корнел Моравецкий — депутат сейма, диссидент времен ПНР, основатель радикального движения "Борющаяся солидарность".