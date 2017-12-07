Израильские военные атаковали позиции боевиков после обстрела из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек — РИА Новости. Израильские военные задействовали танк и авиацию для удара по позициям боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила армейская пресс-служба.

По уточненным данным израильских военных, на юге страны упал один реактивный снаряд, еще несколько не долетели до Израиля и разорвались в пределах палестинского анклава.

"Танк и авиация армии обороны Израиля атаковали два военных поста в секторе Газа", — говорится в сообщении.

Армия заявила, что считает исламистское движение ХАМАС ответственным за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение вызвало протесты палестинцев на Западном берегу реки Иордан.