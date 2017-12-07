Британия призвала Китай продолжать сотрудничество по КНДР

ЛОНДОН, 7 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания приветствует достигнутый Китаем прогресс в борьбе с незаконной торговлей ресурсами дикой природы, а также призывает Пекин продолжать сотрудничество в решении северокорейской проблемы, с таким заявлением выступил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон после встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун.

"Рад сегодняшней встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун, прошедшей в рамках гражданского диалога Британии и Китая. Приветствуем прогресс Китая в борьбе с незаконной торговлей ресурсами дикой природы, а также призываем продолжать сотрудничество по КНДР", — написал Джонсон в Twitter.

Delighted to meet Chinese Vice Premier Liu Yandong today as part of UK/China People-to-People Dialogue. Welcomed China’s progress on Illegal Wildlife Trade & urged continued cooperation on #DPRK. pic.twitter.com/wLrpzrVm62 — Boris Johnson (@BorisJohnson) 7 декабря 2017 г.

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