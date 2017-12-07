Эрдоган проинформировал Путина о созыве саммита по статусу Иерусалима

Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017

Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал президента России Владимира Путина о созыве 13 декабря в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества по вопросу о статусе Иерусалима, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Он также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение президента США Дональда Трампа и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным. Как отмечает пресс-служба Кремля, в беседе Путина и Эрдогана "с обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США".

"Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал о созыве 13 декабря с.г. в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвященного этой ситуации", — говорится в сообщении о состоявшемся по инициативе турецкой стороны телефонном разговоре.

Отмечается, что Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.