Саакашвили не пришел на вече своих сторонников у здания Рады

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаила Саакашвили, объявленный в розыск на Украине, не пришел на вече своих сторонников, которое прошло в четверг вечером у Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее адвокат Саакашвили сообщил РИА Новости, что политик простудился. В течение всего дня журналисты не видели Саакашвили в палаточном городке у Рады, в котором, по утверждению его сторонников, политик живет после того, как активисты отбили его у правоохранителей.

Перед собравшимися на вече выступили общественные активисты, внефракционный депутат Рады, один из лидеров партии Саакашвили "Движение новых сил" Юрий Деревянко. Саакашвили в палаточном городке, где установлена сцена для выступлений, так и не появился.

В целом вече было немногочисленным, участие в нем приняли несколько сотен человек. В данный момент вече уже завершилось.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники силой отбили его у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок у парламента, где устраивают митинги и требуют импичмента президента. В среду правоохранители приходили в палаточный городок к политику, однако его соратники оказали им сопротивление. Генпрокурор давал Саакашвили время до конца среды, чтобы он добровольно пришел на допрос, однако политик так и не явился.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.