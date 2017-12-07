Лавров раскритиковал новую стратегию США по Афганистану

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсуждалась новая стратегия США по Афганистану, Россия считает ее нереалистичной.

"Нас несколько встревожило объявление Вашингтоном новой стратегии, которая по сути дела означает ставку на решение афганского кризиса силовым путем. Это нереалистичный подход", — сказал Лавров.

По его словам, на встрече было подтверждено намерение продолжить российско-американские контакты по этой теме.

"Мы еще раз подтвердили полезность контактов по Афганистану между нашими спецпредставителями (Замиром Кабуловым и Элис Уэллс — ред.), контакты были и в сентябре, и в декабре. Там есть необходимость понимать лучше, кто чего хочет… Условились, что наши представители будут продолжать контакты, будут продолжать сопоставлять свои подходы и, конечно же, сотрудничать с другими странами, которые участвуют в афганском урегулировании", — отметил глава МИД РФ.