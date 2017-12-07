В Вене началась встреча Лаврова и Климкина

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Первая за долгое время встреча один на один глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина началась в Вене "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Ранее Климкин заявил, что в четверг будет "пытаться встретиться" с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев.

После госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с РФ и начала военной операции Киева в Донбассе украинские власти обвиняют Москву во вмешательстве в дела страны.Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. С тех пор главы МИД двух стран встречи практически не проводят и встречаются преимущественно в рамках многосторонних форматов. Ранее Климкин заявлял, что "по факту дипломатических отношений между Киевом и Москвой нет". При этом глава МИД РФ, отвечая на вопросы журналистов, говорил ранее, что не избегает общения со своим украинским коллегой, но и не собирается взывать к его совести, так как это пустая трата времени.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.