Лавров попросил Тиллерсона объяснить перевод посольства США в Иерусалим

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров попросил госсекретаря США Рекса Тиллерсона разъяснить решения Вашингтона о переводе посольства в Иерусалим.

"Попросили объяснить, какие последствия этого шага американцы видят для усилий, которые предпринимаются под эгидой ООН в рамках "квартета" международных посредников", — сказал Лавров по итогам встречи в Вене с Тиллерсоном.

Глава МИД обратил внимание на опасения, которые высказывали и арабские, и в целом мусульманские страны, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, из-за того того, что это решение может подорвать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

"Условились продолжать контакты по линии наших экспертов, чтобы лучше понять и американский подход, там есть еще аспекты для прояснения, и лучше понять, как нам дальше работать в "квартете" международных посредников", — добавил он.

Накануне Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.

Статус Иерусалима — одна из сложнейших проблем в ближневосточном урегулировании. Арабские страны, как и другие государства, не признают израильский суверенитет над городом, так как его восточные районы были захвачены во время Шестидневной войны у Иордании, а затем аннексированы.

#Ramallah clashes becoming bigger, Palestinian women, men and youth by the hundreds, five injured so far pic.twitter.com/CPR46c84ND — Nasser Atta (@nasseratta5) 7 декабря 2017 г.

Этот, а также другие вопросы арабо-израильского конфликта рассматривают в том числе при участии "Ближневосточного квартета" — группы международных посредников, куда входят Евросоюз, Россия, США и ООН.