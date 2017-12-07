Лидер "Хезболлах" рассказал, как Израиль воспользуется решением Трампа

КАИР, 7 дек — РИА Новости. Израиль может воспользоваться решением США признать Иерусалим израильской столицей для расширения еврейских поселений и депортации палестинцев из города, считает лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.

"Решение Трампа приведет к ускорению темпов поселенческой активности Израиля в Восточном Иерусалиме", — сказал Насрулла в телевизионном выступлении. Он предположил, что признание Иерусалима столицей Израиля "сделает возможным депортацию палестинцев из Иерусалима и конфискацию их имущества".

Лидер "Хезболлах" также выразил опасение, что мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме может быть разрушена израильтянами.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.