Трех военных и капеллана из войск НАТО выдворили из Польши за пьянство

БЕЛГРАД, 7 дек — РИА Новости. Трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО выдворены из Польши за пьянство и оскорбление чести мундира, передает загребское издание Jutarnji list.

Данную информацию газете подтвердили в министерстве обороны республики.

Ранее появилась неофициальное сообщение, что один представитель хорватского контингента в Польше из состава военной полиции не прошел тест на алкоголь на входе на базу Бемово-Пиские и был на время задержан польской военной полицией, а затем был выдворен из страны.

Согласно уточненным данным Минобороны, участники инцидента, которых оказалось четверо — трое военнослужащие и капеллан — оказались пьяными по возвращении на военную базу.

"Сообщаем, что трое военнослужащих вооруженных сил Хорватии и армейский капеллан за оскорбление чести мундира возвращены в Республику Хорватию из Республики Польши. Военнослужащие возвращены 23 октября 2017 года, а капеллан — 9 ноября 2017 года по приказу начальника Генштаба. В отношении военнослужащих начато дисциплинарное расследование", — приводит издание официальный ответ Минобороны.

Отмечается, что данный инцидент произошел вскоре после того, как хорватский контингент НАТО был направлен в Польшу в середине октября. Подчеркивается, что вся "веселая четверка" была заменена новыми хорватскими военнослужащими и капелланом.

Проштрафившийся армейский католический священник, по данным СМИ, ранее трижды участвовал в миссиях НАТО в Афганистане и Косово.