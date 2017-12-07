В результате стрельбы в американской школе погибли три человека

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Два человека стали жертвами стрельбы в школе в северной части американского штата Нью-Мексико, стрелявший также погиб, передает телеканал WCVB со ссылкой на местные власти.

Ранее офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил о том, что в школе проводится эвакуация из-за стрельбы. Территория школы оцеплена.

Полиция города Ацтек обратилась к родителям с просьбой забрать детей в полицейском участке.

Families and friends of students of Aztec High School are gathered outside city hall, following a shooting at the schoolat #NewMexico pic.twitter.com/fnyfr3IjOA — srb news (@srbnews0) 7 декабря 2017 г.

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