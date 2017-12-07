Правительственные войска вошли в йеменскую провинцию Ходейда, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Поддерживающие президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади войска начали освобождение от власти мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) западной провинции Ходейда, имеющей выход к Красному морю, сообщил в четверг арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По его информации, правительственные войска при поддержке с воздуха арабской коалиции сумели занять первый район в провинции Ходейда — Хуха, расположенный на юге провинции. Продвижение сторонников Хади к порту Ходейде идет с трех направлений. По расчету правительственных войск, взятие Ходейды отрежет мятежников от поставок вооружения, которое доставляются в порт, и поможет быстрее освободить от их власти столицу Сану.

Хуситы в минувший понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.