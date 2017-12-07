Премьер Бельгии осудил заявление Трампа по Иерусалиму

БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель осудил заявление президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.

"Мы осуждаем это заявление", — приводит агентство Belga слова премьера Бельгии, сказанные им в нижней палате федерального парламента страны. При этом глава кабинета министров высказался за усиление роли европейской дипломатии на Ближнем Востоке.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс ранее отмечал, что заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля идет вразрез с международным правом. По словам Рейндерса, "есть большой риск, что в регионе вспыхнет пожар насилия".

Как сказал министр, решение в отношении статуса Иерусалима должно приниматься израильтянами и палестинцами на переговорах, и Евросоюз должен сыграть более активную роль в налаживании диалога между двумя сторонами.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.