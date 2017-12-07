В столкновениях на Западном берегу Иордана пострадали более ста палестинцев

Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017

Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017

ГАЗА, 7 дек — РИА Новости. Свыше сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками, которые произошли в четверг на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщили РИА Новости представители местных медицинских служб.

Поводом для протестов стало вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

"Число пострадавших на Западном берегу возросло до 104 человек. Из них четверо ранены обычными пулями, 18 — резиновыми", — сказал представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

По его данным, еще 75 человек пострадали от слезоточивого газа и семеро — в результате падений или ударов.

Представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил о семи пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава. Состояние одной палестинки врачи оценивают как тяжелое, сказал собеседник агентства.

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