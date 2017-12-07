Лавров заявил о безответственной политике западных стран на Ближнем Востоке

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. В результате безответственной политики ряда стран Запада ближневосточные территории стали рассадниками терроризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе конференции по защите христиан на полях заседания СМИД ОБСЕ в Вене он отметил, что христиане сталкиваются с многочисленными проблемами в различных частях мира, особенно катастрофично их положение на Ближнем Востоке.
"В результате безответственной политики ряда западных стран по смене режимов в регионе обширные ближневосточные территории превратились в зону хаоса и нестабильности, стали рассадниками терроризма, экстремизма, источниками нелегальной иммиграции. Верующие и священнослужители подвергаются нападениям, преследованиям и убийствам со стороны террористических группировок", — сказал российский министр.
По его словам, нужно сделать все для возвращения христиан туда, где жили их предки.