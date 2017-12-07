Источник: Украина запросила встречу Климкина с Лавровым в Вене

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Украина запросила встречу министра иностранных дел Павла Климкина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Вене, пояснили РИА Новости в российской делегации.

"Украинская сторона такую встречу запросила", — сказал собеседник агентства.

Климкин ранее сообщил, что будет "пытаться встретиться" с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев.

После госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с РФ и начала военной операции Киева в Донбассе украинские власти обвиняют Москву во вмешательстве в дела страны. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. С тех пор главы МИД двух стран встречи практически не проводят и встречаются преимущественно в рамках многосторонних форматов, в частности, "нормандского". Последняя министерская встреча в этом составе состоялась 18 февраля 2017 года в Мюнхене. Глава МИД РФ, отвечая на вопросы журналистов, ранее говорил, что не избегает общения со своим украинским коллегой, но и не собирается взывать к его совести, так как это пустая трата времени.