В Киеве проходит немногочисленное вече сторонников Саакашвили

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Немногочисленное вече сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проходит у Верховной рады в Киеве, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

На Конституционной площади возле Рады в четверг собралось не так много людей, как в предыдущие дни. Всего в вече принимают участие несколько сотен человек, включая постоянных жителей местного палаточного городка.

Число правоохранителей возле Рады также уменьшилось, сейчас у центрального входа дежурят несколько десятков силовиков.

Со сцены перед собравшимися выступает священник, который должен сначала по традиции прочитать молитву. Также планируется выступление общественных активистов. Саакашвили в палаточном городке пока не замечен, будет ли он выступать, неизвестно.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.