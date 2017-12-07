МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа по Иерусалиму по значимости сравнимо с образованием Еврейского государства, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В среду президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство.

"В истории сионизма есть великие события: декларация Бальфура, образование государства, освобождение Иерусалима и вчера — заявление Трампа", — сказал Нетаньяху. Видеоролик опубликован в Twitter канцелярии премьер-министра.

По словам Нетаньяху, Трамп "вершит историю", и решение о признании Иерусалима столицей Израиля, а также намерение перенести в этот город посольство США является "великим событием" для всех политических и религиозных сил.

"Это великий и объединяющий момент — для правых, левых, религиозных и светских", — заключил израильский премьер.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.