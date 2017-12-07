МИД Омана заявил, что решения Трампа по Иерусалиму "ничего не стоят"

ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Султанат Оман выражает сожаление в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля, подобные решения ничего не стоят, такие вопросы должны обсуждаться на переговорах между палестинцами и израильтянами, заявил МИД Омана.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда из Тель-Авива американское посольство.

"Султанат выражает глубокое сожаление в связи решением президента США Дональда Трампа по поводу Иерусалима и подтверждает, что такие решения ничего не стоят, поскольку подобные вопросы нужно оставить решать на переговорах между палестинцами и израильтянами по окончательному урегулированию конфликта", — говорится в сообщении МИД Омана в Twitter.

В заявлении отмечается, что "султанат призывает мировое сообщество… придерживаться положений международного права и не предпринимать шагов, идущих вразрез с международными решениями, в том числе резолюцией 242, которая признает захваченные Израилем после 5 июня 1967 года территории оккупированными".

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.