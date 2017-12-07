Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости давления на дипломатов и СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о недопустимости давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытки вербовки со стороны спецслужб, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о "многочисленных и многоступенчатых" попытках вербовки российских журналистов со стороны американских спецслужб. В пример она, не называя имен, привела случай с журналистом, которому американцы сначала предлагали сотрудничество, затем пытались действовать через подкуп, а когда и это не сработало, перешли к психологическому давлению и даже к прямым угрозам.

По словам Захаровой, в Госдепартаменте обычно отказываются комментировать эти вопросы, однако после того, как Лавров поднял их на встрече с Тиллерсоном, "говорить о том, что у них нет информации, уже не получится".

В последнее время российские СМИ в США подвергаются беспрецедентному давлению. Так, телеканал RT вынудили зарегистрироваться в качестве иноагента, а затем из-за этого статуса лишили аккредитации в американском конгрессе.

Помимо этого, Лавров и Тиллерсон обсудили наиболее актуальные темы международной повести дня: конфликты в Сирии и на Украине, а также ситуацию вокруг КНДР.