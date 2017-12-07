Глава МЧС предложил США помощь в тушении пожаров в Калифорнии

Автомобили, охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США. 5 декабря 2017

Автомобили, охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США. 5 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. МЧС России готово оказать помощь США в тушении крупных лесных пожаров на юге штата Калифорния, глава российского ведомства Владимир Пучков направил директору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США телеграмму с предложением помощи, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединенным Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией", — процитировали в пресс-службе текст документа.

Около 200 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за бушующих на юге американского штата Калифорния лесных пожаров, 184 строения разрушено, сообщила в четверг газета USA Today.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара. Пожары также бушуют в Лос-Анджелесе, где пламя охватило около 13 тыс акров (5,2 тысячи гектаров) и разрушило более 30 строений, Санта-Кларите и Сан-Бернардино.

Самый крупный очаг возгорания находится в округе Вентура, здесь, по состоянию на чевтерг,горят, по меньшей мере, 90 тысяч акров (36,4 тысячи гектаров), уничтожены 150 строений. В тушении пламени задействовано более 1,8 тысячи пожарных, пока огонь удалось сдержать только на 5%, сообщила пожарная служба штата.