Литовский политик назвал НАТО главной проблемой республики

ВИЛЬНЮС, 7 дек – РИА Новости. В эксклюзивном интервью Sputnik Литва известный общественный и политический деятель, активист движения за независимость Литвы "Саюдис" и экс-депутат парламента Роландас Паулаускас заявил, что главная проблема республики сегодня – ее членство в НАТО.

"Ведь очевидно, что сейчас мы наблюдаем конфликт между США и Россией. Так зачем мы в него ввязываемся? Неужели хотя бы один трезвомыслящий человек думаем, что Литва выживет, если начнется настоящая полномасштабная война?"- задался вопросом Паулаускас.

По его мнению, Литве не нужны никакие военные союзы.

"Мы слишком маленькие. Пусть крупные страны разбираются между собой", — добавил он.

Паулаускас напомнил, что недавно Москву посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Он сказал то же самое, что и я говорю. Мол, развивается конфликт между сверхдержавами. Ну, а мы, немцы – это просто соседи России. Сказано все четко – ни больше и ни меньше. Я считаю, что это вполне разумный подход", — добавил активист.

"Когда у меня спрашивают, на чьей я стороне, — России или Запада, я честно отвечаю, что я на своей собственной стороне. Прежде всего, я беспокоюсь за литовскую нацию, чтобы она не сгорела в чужой войне", — заявил Паулаускас.

Он подчеркнул, что является "стопроцентным патриотом Латвии", и посетовал, что его обвиняют в "прорусскости".

"В чем она, прорусскость, заключается? В том, что я не хочу, чтобы литовцы погибали? Уверен: те, кто так рьяно борются с Россией, сами вредят нашему государству", — заключил он.

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