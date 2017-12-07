Экс-глава Федерации хоккея Латвии назвал допинговый скандал политическим

РИГА, 7 дек – РИА Новости. Допинговый скандал с российскими спортсменами связан с Крымом и Украиной, считает бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман.

интервью Sputnik Латвия эксперт отметил, что из-за употребления допинга отдельными спортсменами нельзя лишать целую команду участия в соревнованиях.

"Я, честно говоря, не одобряю такого решения. Да, если есть доказательства на того или иного игрока, я за то, чтобы пожизненно лишать его возможности выступать. Это другое дело. Но чтобы лишать команду, лишать страну — это чересчур. Это пахнет уже непорядочностью", — сказал Липман.

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом российские спортсмены, которые смогут доказать, что не употребляли допинг, получат возможность выступить на играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.

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