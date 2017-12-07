Хуситы надеются найти посредника для переговоров с Саудовской Аравией

КАИР, 7 дек — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) рассчитывает найти посредника, который был бы готов выступить в качестве "голубя мира" в конфликте между Йеменом и Саудовской Аравией, заявил РИА Новости заместитель главы информационного отдела движения "Ансар Алла" Абдель Кудус аль-Шахари.

"Мы хотим найти того, кто готов выступить в качестве голубя мира между Йеменом и Королевством Саудовская Аравия (КСА). Нас не радует кровь, и совершенно точно мы хотим прекращения войны", — сказал Абдель Кудус аль-Шахари.

По его словам, "нет разумного человека, который бы радовался воздушным бомбардировкам, которые убивают, пугают детей, разрушают дома". "Мы хотим прекращения войны, но не на условиях КСА и США. Должно быть учтено мнение и интересы йеменцев", — добавил собеседник агентства.

Ранее арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Блокада была частично снята, но ООН бьет тревогу и заявляет, что этого крайне недостаточно. По данным ООН, страна стоит на пороге катастрофического голода.

Ранее истребители арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли шесть авиаударов по подразделениям повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) в йеменской столице и нескольких провинциях Йемена.

Как передает телеканал Sky News Arabia, один авиаудар был нанесен по подразделениям хуситов, расположившихся в доме убитого ими экс-президента Салеха в Сане, а также в здании техникума неподалеку.

Авиаудары привели к жертвам среди повстанцев. Другие авиаудары были направлены по частям хуситов на юге столицы.