Рада уволила главу антикоррупционного комитета, поддерживающего Саакашвили

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Парламент Украины отозвал депутата от фракции "Самопомощь" Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета Верховной рады в связи с "неудовлетворительной работой".

Такое решение в четверг поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Соболев является одним из организаторов акций протеста у здания Рады, он поддерживает экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Накануне комитет Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал работу Соболева неудовлетворительной. Решение об отставке руководства комитетов принимает Рада.

Инициаторы отставки заявили, что из-за нарушения Соболевым регламента Рады не проходят заседания комитета, а также "имеют место другие многочисленные нарушения". Какие именно нарушения, в проекте постановления не указывается. При этом отмечается, что в случае принятия этого решения Соболев останется членом комитета.

Ряд депутатов Рады также считают, что будучи главой антикоррупционного комитета Соболев не может поддерживать Саакашвили после выдвинутых экс-президенту Грузии обвинений. "Саакашвили находится в розыске, и те нардепы, стоящие рядом с ним, просто сознательно совершают уголовное преступление, ведь должны способствовать задержанию разыскиваемого преступника, а они наоборот препятствуют правоохранителям. В таком случае Егор Соболев при всех моих симпатиях или антипатиях не может в дальнейшем возглавлять парламентский правоохранительный антикоррупционный комитет страны", — написал в Facebook депутат от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Сам Соболев заявил, что власти начали угрожать ему увольнением еще с марта. Политик считает, что причина увольнения в том, что принятые по инициативе антикоррупционного комитета законы позволили начать серьезные коррупционные расследования против депутатов и высокопоставленных украинских политиков.

"Я уверен, что план сейчас такой: поломать независимость антикоррупционного бюро и прокуратуры, создать фейковый антикоррупционный суд или вообще его не создавать и закрыть данные об имуществе чиновников", — сказал Соболев в Раде в ходе рассмотрения вопроса его отстранения с должности.