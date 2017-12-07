Kaspersky закрывает офис в Вашингтоне

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" закрывает свое подразделение в Вашингтоне Kaspersky Government Security Solutions, задачей которого была поставка решений для госорганов США, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы закрываем наше подразделение в Арлингтоне (пригород Вашингтона — ред.), так как его основное назначение исчерпано", — сказал представитель компании, не уточнив, планируемый срок закрытия офиса.

При этом компания сохраняет планы по открытию в 2018 году трех новых офисов в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ Kaspersky Lab, поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В Kaspersky Lab в ответ на решение американских властей заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.