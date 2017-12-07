В Японии на детсад упал пластиковый предмет с американского вертолета

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. Американская авиация в очередной раз доставила беспокойство жителям японской префектуры Окинава, где сосредоточена большая часть войск США в Японии. По сообщениям японских СМИ, на крышу детского сада в городе Гинован, когда рядом во дворе играли около полусотни детей, в четверг упал пластиковый цилиндр, предположительно, с военно-транспортного вертолета США CH-53.

При падении этого предмета никто не пострадал. Однако министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность случившимся, сказав журналистам в Токио, что "это ужасно тревожное происшествие, поскольку речь идет о детсаде".

Детский сад располагался всего в 300 метрах от военной базы "Футэмма". По данным агентства Киодо, во время инцидента в небе пролетали американские вертолеты.

Упавший на детский сад предмет длиной 9,5 сантиметра и 7,5 в диаметре оказался, как полагают, пластиковой заглушкой датчика состояния роторных лопастей вертолетов.

На поверхности цилиндра, как продемонстрировал телеканал NHK, видна надпись на английском языке "Снять перед полетом" — предупреждение, которое видимо и не выполнили пилоты.

Окинава составляет всего 1% всей японской территории, но там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории. Почти пятая часть пространства на Окинаве — это американские базы, аэродромы, тренировочные полигоны.

Самолеты и вертолеты с аэродрома базы "Футэмма" пролетают прямо над головами местных жителей, постоянно подвергая угрозе их безопасность. В августе 2004 года американский вертолет CH-53D рухнул на стоящий рядом с военным аэродромом Окинавский международный университет прямо около дороги.

Почти 20 лет назад было принято решение о закрытии военной базы США в городе Гинован.

По первоначальным предложениям, ее планировалось вообще вывести за пределы Японии, а затем приняли решение оставить базу все-таки на Окинаве, но перенести ее на север острова к поселку Хэноко, где уже расположена база "Кемп-Шваб".

База "Футэмма" находится в самом центре Гиннована, в плотном окружении жилых домов, школ, больниц. Ее строили там сразу после Второй мировой войны, когда местное население не было столь плотным.

Власти и общественность Окинавы против строительства нового аэродрома вместо Гинована, но правительство в Токио настаивает на выполнении договоренностей с США.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, в префектуре находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.