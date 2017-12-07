Климкин заявил, что "попытается встретиться" с Лавровым в Вене

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в четверг в Вене будет "пытаться встретиться" с главой МИД РФ Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев.

"Буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, чтобы поговорить о наших заключенных, о наших политических заключенных, поскольку очень важно — эмоционально, не сколько политический момент", — сказал Климкин в своем видеоблоге, выступление опубликовано в четверг на сайте МИД Украины.

Из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ двусторонние встречи главы МИД Украины и РФ не проводят, за последние годы были только переговоры глав МИД в "нормандском формате" с участием Климкина и Лаврова. Ранее Климкин заявлял, что "по факту дипломатических отношений между Киевом и Москвой нет".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.