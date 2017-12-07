В Токио при нападении неизвестного с ножом погиб один человек, трое ранены

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. Один человек погиб, трое серьезно пострадали в Токио, предположительно, при нападении на них в четверг неизвестного с холодным оружием, передают японские СМИ.

По сообщению агентства Киодо, инцидент произошел в районе Кото вечером после наступления темноты. Нападавший скрылся, ведутся его поиски.

Телеканал NHK сообщает, что пострадавшие — двое мужчин и две женщины — были без сознания в крови, когда их обнаружили по сигналу в полицию близ синтоисткого храма.

Одна из женщин от полученных ранений скончалась, как позднее передало Киодо со ссылкой на полицию.

На месте происшествия найдены брошенные японский меч и нож.